أرسنال يقسو على #كريستال_بالاس برباعية في #الدوري_الانجليزي

حقق فريق أرسنال فوزا كبيرا على كريستال بالاس برباعية مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، ليرفع أرسنال رصيده إلى النقطة 69 في صدارة جدول الترتيب، فيما تجمد رصيد كريستال بالاس عند النقطة 27 في المركز الثاني عشر.

وسجل جابريال مارتينيلي الهدف الأول لصالح أرسنال في الدقيقة 28 من عمر المباراة بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء سكنت الكرة من خلالها الشباك، فيما سجل بوكايو ساكا الهدف الثاني في الدقيقة 43، بعد تمريرة وصلت له داخل منطقة الجزاء تابعها بتسديدة قوية في الشباك معلنا تقدم أرسنال بهدفين دون رد.

وفي الدقيقة 55، سجل تشاكا الهدف الثالث لصالح أرسنال، ليعزز تقدم الجانرز، قبل أن يسجل كريستال بالاس الهدف الوحيد له في اللقاء عن طريق جيرفي في الدقيقة 63 من عمر اللقاء.

وفي الدقيقة 74، سجل بوكايو ساكا الهدف الرابع لصالح أرسنال والثاني له في اللقاء، ليقتل المباراة وسط سيطرة على الكرة من جانب أرسنال ودفاع من جانب كريستال بالاس.

في المقابل، اعتمد كريستال بالاس على خطورة زاها، الذي أهدر فرصة محققة، بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء ولكن الكرة تمر بجوار القائم، ليفشل زاها في التسجيل خلال مواجهة أرسنال.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 61 نقطة، ولكنه خاض 27 لقاء، فيما خاض أرسنال 28 لقاء.