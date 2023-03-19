إيران تقترح على #السعودية 3 أماكن لعقد اجتماع بين وزيري الخارجية

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان اليوم الأحد إن الحكومة الإيرانية اقترحت على السعودية ثلاثة أماكن لاستضافة لقاء على مستوى وزيري خارجية البلدين، مشيرا إلى أحدث الرسائل المتبادلة مع الرياض منذ اتفاق الجانبين على استئناف العلاقات.

وذكر الوزير في مؤتمر صحفي في طهران أن بلاده وافقت على عقد مثل هذا الاجتماع، دون أن يذكر الأماكن الثلاثة أو يشير إلى موعد عقده.

من ناحية أخرى، قال مساعد للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وجه دعوة للرئيس لزيارة الرياض في رسالة ترحيبية بالاتفاق الذي أبرمته الدولتان في العاشر من مارس الجاري لاستئناف العلاقات في غضون شهرين وذلك بعد قطيعة استمرت سنوات.