مانشستر_يونايتد يتأهل لنصف نهائي #كأس_الاتحاد_الانجليزي بثلاثية أمام #فولهام

تأهل فريق مانشستر يونايتد إلى نصف نهائي كأس الإتحاد الإنجليزي، بعد فوزه على فولهام بنتيجة 3-1، في اللقاء الذي أقيم على ملعب " أولد ترافورد ".

وسجل فولهام هدف التقدم عن طريق ألكسندر ميتروفيتش في الدقيقة 50.

وفي الدقيقة 75 سجل برونو فرنانديز هدف التعادل من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد الاستعانة بتقنية الفيديو بسبب لمسة يد على ويليان الذي حصل على بطاقة حمراء.

وحصل ميتروفيتش على بطاقة حمراء بعد مشادة مع الحكم بسبب ركلة الجزاء، ثم سجل مارسيل سابيتزر هدف ثاني الدقيقة 77، ثم سجل برونو فرنانديز هدف ثالث في الدقيقة 90+6.

يذكر أن مانشستر يونايتد سيواجه برايتون في نصف النهائي.