الشوط الأول.. تعادل إيجابي بين #برشلونة و #ريال_مدريد في الشوط الأول

حسم التعادل الإيجابي الشوط الأول من كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد في مباراة الجولة 26 من الدوري الإسباني للدرجة الأولى "لاليجا" والمقامة على أرضية ملعب كامب نو، حيث تعادل برشلونة في الدقيقة الأخيرة ضد الريال بهدف لمثله في النصف الأول من لقاء ممتع وملهم من كورتوا الذي كان صاحب الفضل في عدم خروج الريال متأخرًا في الشوط الأول.

افتتح ليفاندوفسكي المواجهة بتسديدة رائعة من البولندي تصدى لها كورتوا ببراعة، ليؤكد أن الرغبة الأولى في التقدم أتت من جانب أصحاب الدار، برشلونة، وتوالت بعدها الهجمات من جانب البلوجرانا الذي بدى أكثر تركيزًا ولكن تواجد كورتوا في المعاد ليحافظ على حظوظ الميرنجي في المواجهة، بينما بدى باقي المجموعة في وضع أقل تركيزًا.

ولكن كعادة ريال مدريد، قد لا يكون الأكثر خطورة وتركيزًا في البدايات ولكنه تمكن من الوصول للمرمى، بعدما اخترق فينيسيوس المنطقة بمهارة رائعة وبينما كان يرسل عرضية اصطدمت في رأس أراوخو لتسكن الشباك ويفتتح الميرنجي اللقاء بهدف عكسي يمنحه أفضلية تامة منذ الدقيقة التاسعة.

وكاد كريستينسن من عرضية رافينيا أن يصل للمرمى في الدقيقة 24 بعدما تابعها في اتجاه المرمى ولكنها مرت بمحاذاة القائم ليحافظ الريال على شباكه نظيفة، وظل كورتوا متفوقًا وحافظ على شباك فريقه نظيفة بالتصدي لتسديدة كريستينسن ثم رافينيا ولكنه مع الدقيقة الثانية من الوقت بدل ضائع فشل في التصدي لتسديدة روبيرتو ليتعادل برشلونة في اللحظة الأخيرة وينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.