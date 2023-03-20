فلكية_جدة: غدا الثلاثاء أول أيام فصل #الربيع

أوضحت الجمعية الفلكية بجدة أن الاعتدال الربيعي يحدث غدًا الثلاثاء عند الساعة 12:24 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

وأشارت إلى أن غدٍ الثلاثاء أول يوم في فصل الربيع فلكيًا في النصف الشمالي من الكرة الأرضية وبداية فصل الخريف في النصف الجنوبي.

وأفاد رئيس الجمعية المهندس ماجد أبو زاهرة، أن أشعة الشمس ستكون في هذا اليوم عامودية على منطقة الاستواء وتتوزع الحرارة والإضاءة بشكل متساوي على نصفي الكرة الأرضية، بينما المناطق الواقعة شمال وجنوب المنطقة الاستوائية تتلقى أشعة شمس مائلة تتناقص من 90 درجة على خط الاستواء حتى الصفر في القطبين وذلك بسبب ميل محور الأرض بمقدار 23.5 درجة .

وأشار إلى أن الاعتدال الربيعي يمثل نقطة في مدار الأرض حول الشمس وهو أيضاً علامة للحظة التي تعبر فيها الشمس "ظاهرياً" خط الاستواء السماوي منتقلة من النصف الجنوبي إلى النصف الشمالي لقبة السماء.