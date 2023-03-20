استعدادا لهجوم بسلاح نووي .. #كوريا_الشمالية تجري مُناورات لمدة يومين  

أجرت كوريا الشمالية تدريبات تحاكي هجومًا نوويًا تكتيكيًا ضد أعدائها خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، حيث تقوم الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بتنظيم تدريباتهما العسكرية السنوية المشتركة.

وأشرف الزعيم الكوري الشمال كيم جونغ أون على توجيه تمارين وحداته العسكرية التي تدير أسلحة نووية تكتيكية يومي السبت والأحد، بما في ذلك تدريبات إطلاق الصواريخ الباليستية.

ودعا كيم إلى حالة الاستعداد التام للبلاد للهجمات النووية ضد أعدائها في الوقت الذي تنفذ فيه الولايات المتحدة والجنوب "بروفة لغزو" الشمال ، تشمل الأصول العسكرية الأمريكية.