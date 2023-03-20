الأرصاد ينبه سكان #المدينة_المنورة و #جازان: أمطار ورياح وأتربة حتى المساء

أصدر المركز الوطني للأرصاد ، اليوم الثلاثاء ، تنبيه لسكان المدينة المنورة وجازان من هطول أمطار ورياح نشطة وأتربة مثارة حتى المساء.

أمطار

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية ، وتدنٍ في مدى الرؤية على محافظات الحرث، والداير، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة العاشرة مساءً.

رياح

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات العلا والعيص وخيبر والحناكية والمهد .

وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة السابعة صباحًا وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً.