هل قبول الاعتراض يعني “أهلية” المستفيد وأحقيته في #الدعم؟.. “#حساب_المواطن” يجيب #عاجل

كشف برنامج "حساب المواطن" مدى أحقية المستفيد الذي تم قبول اعتراضه للدعم.

وأوضح "حساب المواطن" في رده على استفسار أحد المغردين على "تويتر"، أنه في حال تمت الموافقة على الاعتراض سيتم دراسة حالة الأهلية وإبلاغ المستفيد بشروط الأهلية عن طريق زيارة حساب "دراسة الأهلية".

وأكد "حساب المواطن" أنه في حال انطبقت شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سوف يشمل المستفيد الدعم.

المتزوجة بغير سعودي

على جانب آخر، كشف برنامج "حساب المواطن" عن مدى إمكانية تسجيل المتزوجة من غير سعودي في البرنامج للحصول على الدعم.

وأكد البرنامج عبر حساب" خدمة المستفيدين" على "تويتر"، أنه بإمكان المتزوجة من غير سعودي التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيسي وإضافة الزوج كتابع.

وأضاف أنه لابد من إرفاق خطاب الموافقة الأساسية من وزارة الداخلية أو عقد النكاح وفي حال وجود أبناء لابد من إرفاق شهادة الميلاد أو الإقامة.