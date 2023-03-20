تراجع #أسعار_النفط .. و #برنت دون 72 دولارًا

تراجعت أسعار النفط الاثنين بسبب استمرار المخاطر في القطاع المصرفي العالمي والتي قد تتسبب في ركود يؤدي إلى تراجع الطلب، وقبيل رفع محتمل لسعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع.

خام برنت

وخفض "جولدمان ساكس" توقعه لسعر خام برنت إلى 94 دولاراً للبرميل خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة، في ظل أزمة المصارف ومع احتمالية حدوث ركود بشكل يفوق زيادة الطلب من الصين.

العقود الآجلة

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو بنسبة 1.71% إلى 71.72 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:09 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

خام نايمكس

كما هبطت العقود الآجلة لخام نايمكس تسليم أبريل بنسبة 1.68% عند 65.62 دولار للبرميل.

في حين أظهرت بيانات حكومية صينية اليوم، أن روسيا تصدرت موردي النفط للصين في أول شهرين من عام 2023، بإجمالي 15.68 مليون طن أو ( 1.94 مليون برميل يوميًا )، بارتفاع 23.8% على أساس سنوي.

ووفقًا لما ذكرته "رويترز" عن حسابات تستند إلى بيانات رسمية، أضافت الصين نحو 270 ألف برميل يوميا من الخام إلى المخزونات التجارية أو الاستراتيجية خلال شهري يناير وفبراير، تحسبًا لارتفاع سعر الخام مع انتعاش الطلب في اقتصادها.