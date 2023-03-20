تحذير صادم.. #بكتيريا قاتلة على أسطح شاشات الهواتف

حذر الخبراء من أن البكتيريا من براز الإنسان والصراصير من بين الجراثيم غير المرئية الكامنة على أسطح شاشات الهواتف المحمولة.

وأوضح الخبراء أنه تم العثور على بكتيريا الإشريكية القولونية والمكورات العقدية البرازية على 100% من شاشات الهواتف الذكية في دراسة للميكروبات الضارة التي تنتقل إلى جسم المستخدم.

كما تم العثور على جرثومة التسمم الغذائي Bacillus cereus والمكورات العنقودية الذهبية المسببة للالتهاب الرئوي، في كل من المسحات العشرين المأخوذة من 10 هواتف، وفي حين لم يكن هناك آثار من السالمونيلا في المسحات، إلا أن نصفها تبين أنه يحتوي على بكتيريا P. aeruginosa، التي توجد عادة في براز الصراصير.

وقالت سارة ماكونومي، مديرة العمليات في شركة "SellCell"، التي أجرت الدراسة، إن الهدف منها كان معرفة "مدى انتشار البكتيريا الضارة على شاشات الهواتف المحمولة، وأنواع البكتيريا الأكثر شيوعًا"، مشيرة إلى أن "النتائج كانت صادمة حقًا، حيث نشأت العديد من أشكال البكتيريا من البراز البشري.

وشددت على ضرورة تنظيف البشر لهواتفهم المحمولة وتعقيمها بشكل كامل في كثير من الأحيان، وربما كان الأمر الأكثر إثارة للقلق هو وجود بكتيريا P. aeruginosa، التي تأتي مباشرة من مخلفات الصراصير".