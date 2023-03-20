صندوق التنمية العقارية يوفر #وظائف_شاغرة في #الرياض

أعلن صندوق التنمية العقارية – REDF، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

أخصائي إدارة الشبكات:

المؤهلات والخبرات:

الحد الأدنى من المؤهلات وسنوات الخبرة المطلوبة درجة بكالوريوس في تطوير التطبيقات والبرامج وتحليلها أو ما يعادلها في تخصص ذي صلة بمهام الوظيفة.

الحد الأدنى للخبرات المطلوبة: 4 سنوات في مجال ذي صلة (تحسب سنتان لدرجة الماجستير وثلاث سنوات لدرجة الدكتوراه).

أخصائي عمليات الخزينة – الأصول المالية:

المؤهلات والخبرات:

الحد الأدنى من المؤهلات وسنوات الخبرة المطلوبة: درجة بكالوريوس في التمويل والبنوك والتأمين أو المالية أو ما يعادلها.

في تخصص ذي صلة بمهام الوظيفة.

الحد الأدنى للخبرات المطلوبة 4 سنوات في مجال ذي صلة (تحسب سنتان لدرجة الماجستير وثلاث سنوات لدرجة الدكتوراه).

طريقة التقديم:

أوضح الصندوق، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 20 مارس 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).