أعضاء متوفى دماغيا تُنقذ 3 مرضى في #بريدة

تمكن فريق طبي متخصص بإجراء عملية جراحية دقيقة تعد الأولى من نوعها في مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة، تم خلالها استئصال أعضاء داخلية من جسد مريض متوفى دماغيا والتبرع بها لوجه الله تعالى، وذلك من خلال تنسيق منظم وعمل احترافي بين المركز السعودي لزراعة الأعضاء والمستشفى.

وفي التفاصيل كشف تجمع القصيم الصحي أن الطاقم الطبي التابع للمركز السعودي لزراعة الاعضاء وصل إلى مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة الإجراء عملية استخراج الأعضاء المتبرع بها من ذوي المتوفى البالغ من العمر 44 عامًا والتي استغرقت 3 ساعات و15 دقيقة.

وأوضح أنه تم التوجه لقسم العناية المركزة بالمستشفى حيث توجد حالة لرجل من الجنسية الهندية متوفي دماغيًا، وبعد موافقة ذويه بصورة رسمية في بادرة إنسانية منهم تم التجهيز للقيام بإجراء العملية في المستشفى واستئصال الأعضاء المتمثلة في "كليتين وكبد"، والتبرع بها للاستفادة منها في إنقاذ حياة مرضى آخرين في حاجة ماسة لعلمية زراعة أعضاء داخلية.

وثمن تجمع القصيم الصحي والمركز السعودي للتبرع بالأعضاء هذا الموقف الإنساني النبيل من أسرة المتوفى لما له من أجر عظيم في الدنيا والآخرة ودوره في إحياء النفس البشرية التي كرمها الله عز وجل على سائر الخلائق.