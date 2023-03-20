السعودية من الدول العشر الأكثر نموا في #التجارة_الإلكترونية

أظهر تقرير مجلس التجارة الإلكترونية للربع الرابع 2022، أن السعودية تعد من الدول العشر الأكثر نموا في مجال التجارة الإلكترونية بنسبة تتجاوز 32%.

وشهدت السعودية زيادة أعـداد حاملي السجلات التجاريـة وحاملـي وثائـق العمـل الحـر مـن ممارسـي التجـارة الإلكترونية خلال عام 2022، حيث بلغ 105.3 ألف سجل تجاري ووثيقة.

ووفقا للتقرير بلغ عدد حاملي السجلات التجارية من ممارسي أنشطة التجارة الإلكترونية النشطة 30.15 ألف سجل تجاري خلال 2022، في حين بلغ إجمالي حاملي وثائق العمل الحر من ممارسي أنشطة التجارة الإلكترونية 75.21 ألف وثيقة.

35 مليون شحنة إليكترونية

وأشار التقرير إلى أن السعودية سجلت نمواً ملحوظاً فــي أعداد شحنات التجارة الإلكترونية الواردة حيث بلغت 35 مليون شحنة خلال 2022، تصدرتها الصين وتلتها كل من الولايات المتحدة، هونج كونج.

وذكر التقرير أن أعـداد الشـركات التـي تم الترخيـص لهـا شهدت نموا ملحوظا في عام 2022، حيث بلغ عدد الشركات اللوجستية وتطبيقات التوصيل المرخصة 191 شركة وتطبيقاً، منها 152 شركة و39 تطبيقا إلكترونيا.

وكشف التقرير أن عدد شركات التقنية المالية النشطة في المملكة بلغ 147 شركة بنهاية 2022، في حين وصل عدد الطلبات التي تم توصيلها من خلال تطبيقات التوصيل إلى 190 مليون طلب خلال 2022.

وذكر التقرير أن قيمة عمليات الدفع الإلكتروني مدى للتجارة الإلكترونية بلغت 111 مليار ريال حتى نوفمبر 2022، فيما بلغ عدد العمليات أكثر من 60 مليـون عمليـة مقارنة بــ 37 مليـون عمليـة خلال العـام 2021 وهـــو مـا يعد زيادة بنسـبة 64% في عدد عمليات مدى للتجارة الإلكترونية.

وأشار التقرير إلى أن مجلس التجارة الإلكترونية أنجز خـلال العام 2022 العديد من مبادرات وتوصيات السياسـات والتشـريعات المتعلقـة بالتجـارة الإلكترونية، والتـي ساهمت في ظهور إصلاحات حفزت التجارة الإلكترونية، وحدَّت مـن العوائـق التي يواجههـا المجال.