الذهب يسجل سعر تاريخي اليوم الاثنين

واصلت أسعار الذهب صعودها في بداية أسبوع تسعير الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي، لتتجاوز خلال هذه اللحظات من تعاملات، اليوم الاثنين، مستويات الـ 2000 دولار للأوقية،بعد أن شهد المعدن الأصفر ارتفاعات هائلة خلال تعاملات الأسبوع الماض.

وأغلق الذهب الأسبوع الماضي على ارتفاعات تجاوزت الـ 2%، محققًا أفضل إغلاقًا أسبوعيًا منذ خمسة أشهر.

حيث ساهم تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية في دفع المعدن النفيس للأعلى مع تدافع المستثمرين نحو الملاذات الآمنة.

بيد أن انتشار المخاوف من انهيار القطاع المصرفي في الولايات المتحدة كانت وراء التقلبات الكبيرة التي شهدتها الأسواق خلال الأيام القليلة الماضية، والتي ساهمت في صعود الذهب لمستويات قياسية.

ويوم الأحد، وافق بنك "UBS" على شراء "كريدي سويس" مقابل 3.23 مليار دولار وتحمل خسائر تصل إلى 5.4 مليار دولار.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 2% إلى 2013 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار 0.15%، ليسجل 103.5 نقطة.