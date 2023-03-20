تخدم 39 ألف مستفيد.. الانتهاء من تنفيذ شبكات الصرف الصحي في 5 أحياء بجدة

أعلنت شركة المياه الوطنية عن الانتهاء من تنفيذ مشروع لشبكات الصرف الصحي في المنطقة الوسطى الجنوبية بمحافظة جدة، بتكلفة مالية تجاوزت 53 مليون ريال، وذلك لتعزيز منظومة الخدمات البيئية المقدمة، وتحسين جودة الحياة.

وأوضحت الشركة أن المشروع يهدف إلى إيصال خدمة الصرف الصحي إلى أحياء: «الجوهرة، والروابي، والفاروق، والشفا، والأمير عبدالمجيد» في محافظة جدة، وتضمن تنفيذ شبكات بأطوال تجاوزت 7061 مترًا طوليًا، إضافة إلى تنفيذ 2043 توصيلة منزلية، لخدمة أكثر من 39.000 مستفيد جديد من سكان تلك الأحياء.

وشددت على أنها تعمل بشكل مستمر في تنفيذ مشروعات الخدمات البيئية، وتغطية المزيد من الأحياء في محافظة جدة بشبكات الصرف الصحي، وذلك في إطار خططها الإستراتيجية الهادفة إلى تعزيز منظومة الخدمات المائية والبيئية في المحافظة، تحقيقًا لتطلعات رؤية السعودية 2030.