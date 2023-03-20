الزكاة_والضريبة_والجمارك تحدد خطوات إيقاف #السجل_التجاري

قالت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ، اليوم الاثنين ، أنه في حال تم نقل ملكية السجل التجاري إلى مالك جديد، يتعين على المالك السابق تقديم طلب إيقاف الرقم المميز أو إيقاف أحد الفروع في حال وجود فروع أخرى مفعلة و بعد سداد مستحقات ما قبل نقل الملكية.

خطوات إيقاف السجل التجاري

وأوضحت الزكاة والضريبة والجمارك، خطوات إيقاف السجل التجاري من خلال الدخول إلى حسابه في موقع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك واختيار أيقونة تحديث/إيقاف التسجيل من قسم الخدمات العامة من ثم أيقونة إيقاف الرقم المميز أو إيقاف أحد الفروع.

وأشارت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عبر تويتر، أنه بعد الموافقة على الطلب يتم تقديم طلب تسجيل جديد من قِبل المكلف الجديد أو إضافة فرع.

وأكدت أنه على المالك الأول سداد كامل المستحقات ليتم الموافقة على أغلاق ملفه لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.