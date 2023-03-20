باريس_سان_جيرمان يتراجع عن فكرة تمديد عقد #ميسي

كشفت تقارير صحفية أن إدارة باريس سان جيرمان الفرنسى أعادت تفكيرها بشأن إمكانية تجديد تعاقد الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعد تراجع مستواه الفترة الماضية، وفى ظل الغضب الجماهيرى من اللاعب، الذى ظهر جليًّا فى مواجهة رين بالدوري الفرنسي.

وفاز فريق رين على مضيفه باريس سان جيرمان بهدفين نظيفين خلال المباراة التي جمعتهما أمس، الأحد، فى الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الفرنسي.

وينتهي عقد ميسي مع سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري، ويسيطر الغموض حول قراره سواء بالاستمرار أو الرحيل عن الدوري الفرنسي.

وتعرض ميسي إلى صيحات استهجان من أصحاب الأرض قبل المباراة على ملعب "حديقة الأمراء"، وعبّر مشجعو سان جيرمان عن استيائهم قبل انطلاق المباراة، عندما تم تقديمه في اللقاء.