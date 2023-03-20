رقم قياسي منفرد للنجم #تشافي في #الكلاسيكو

انفرد تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة الإسبانى، برقم تاريخى مع البارسا بعد الفوز على ريال مدريد بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما أمس، الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ26 من مسابقة الدوري الإسباني على ملعب سبوتيفاي كامب نو.

ورفع فريق برشلونة رصيده للنقطة 68 فى صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، وبفارق 12 نقطة عن ريال مدريد الوصيف برصيد 56.

وبات تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة أول مدرب فى تاريخ البارسا يحقق الانتصار فى 4 كلاسيكو خلال أول 18 شهراً.

واجه تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، فريق ريال مدريد فى 6 مباريات كلاسيكو منذ تولى تدريب البلوجرانا، وحقق الفوز فى 4 وخسر لقاءين.

ويستعد تشافي لقيادة برشلونة أمام ريال مدريد فى الكلاسيكو السابع 5 إبريل المقبل، في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا على ملعب سبوتيفاي كامب نو.

وكان فريق برشلونة قد فاز بهدف نظيف على ريال مدريد بهدف نظيف فى ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2 مارس على ملعب سانتياجو برنابيو.