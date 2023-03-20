خوفًا من اختراق الـ “CIA”.. #الكرملين يوجه مسؤولين بعد استخدام “#آيفون”

أمر الكرملين المسؤولين الضالعين في الاستعدادات للانتخابات الرئاسية الروسية، المقررة العام المقبل، بالكف عن استخدام هواتف الآيفون، في ضوء مخاوف بأن وكالات المخابرات الغربية يمكنها اختراق هذه الأجهزة.

ونقلت صحيفة كومرسانت الروسية عن مصادر، قولها: إنه سيرجي كيرينكو النائب الأول لرئيس الإدارة الرئاسية أمر المسؤولين بتغيير هواتفهم بحلول أول أبريل، وذلك خلال ندوة نظمها الكرملين للمسؤولين الضالعين في السياسة الداخلية.

ونقلت الصحيفة عن أحد المشاركين في الاجتماع قوله: "انتهى الأمر بالنسبة لهواتف الآيفون. ارموها بعيدا أو اعطوها لأطفالكم، على الجميع تغيير هواتفهم في مارس".

وبسؤاله عن الأمر اليوم الاثنين، لم يتسن لدميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين تأكيد التقرير، وقال للصحفيين "يجب ألا تُستخدم الهواتف الذكية في المعاملات الرسمية، إن أي هاتف ذكي يكون مزودا بآلية شفافة إلى حد ما بغض النظر عن نظام تشغيله سواء كان أندرويد أو آي.أو.إس. وبطبيعة الحال، لا تُستخدم في الأغراض الرسمية".