الجوازات تؤكد على أهمية وجود تأشيرة سارية لمغادرة المقيم

قالت الإدارة العامة للجوازات ، اليوم الاثنين ، إن وجود تأشيرة سارية شرط لمغادرة مقيم.

هوية مقيم

وأضافت الجوازات عبر تويتر ، أنه يشترط إصدار هوية مقيم ليتمكن العامل من السفر.

وفي التفاصيل: سأل أحد المتابعين ، هل يمكن لحامل تاشيرة زيارة العودة لبلده وجواز السفر متبقي به أقل من 6 اشهر؟

وأجابت الجوازات أنه يشترط سريان صلاحية التأشيرة ووثيقة السفر لتتمكن من المغادرة.

نقل كفالة سائق

وسأل اخر بشأن نقل كفالة سائق خاص لأحد الورثة والإقامة تنتهى فى 10 رمضان والجوازات ويرغب في أن يمدد له مثل زائر وبرسوم أو يتم نقلة.

وردت الجوازات أنه يتم الإجراء عبر مراجعة إدارة الجوازات من قبل الوكيل الشرعي وتنازل الورثة وإحضار صك حصر الإرث.

سفر عامل لم يصدر له إقامة

وردا على سؤال بشأن وجود عامل له 5 ايام لم يتم إصدار الإقامة له هل يمكن السفر داخليا عن طريق الطياره بالجواز؟ ، أكدت الجوازات أنه يشترط إصدار هوية مقيم لتتمكن من إتمام الإجراء.