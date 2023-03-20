الشرافا يرعى حفل نادي عفيف لتكريم أبطال الصعود لدوري الدرجة الثانية

رعى محافظ عفيف عبدالله بن محمد الشرافا، حفل نادي عفيف بمناسبة الصعود لدوري الدرجة الثانية، بحضور رؤساء الدوائر الحكومية المدنية والأجهزة الأمنية وعدد من أهالي المحافظة وأبطال الصعود لاعبي النادي لكرة القدم.

بدأ الحفل الخطابي بكلمة لرئيس النادي بندر معلث الضليعي الذي تحدث عن رحلة الصعود وما تحقق خلال الفترة الماضية مقدماً شكره لجميع من ساهم في صعود النادي لدوري الدرجة الثانية ولمحافظ عفيف ورؤساء الدوائر الحكومية على الحضور.

وشهدت فقرات الحفل الخطابي مشاركة فرقة من الحجاز بأغاني وأهازيج الصعودي وعرض مرئي عن مراحل الصعود وخلف الكواليس .

وفي موقف انساني فقد كرمت إدارة النادي لاعب النادي المتوفي الحميدي شباب الذي كان لاعباً ومدرباً وإدارياً في النادي وتسلمها ابنه حمد.

وتقديراً لدور رجال الأمن فقد كرمت ادارة النادي رجل الأمن نصار غلاب العتيبي الذي أصيب وهو يحمي حدود الوطن من العدو في الحد الجنوبي.

وتحدث المهندس جعفر اليامي عن حوكمة النادي في الانظمة والخطوات حيث يعد النادي الوحيد في اندية الدرجة الثالثة طبق الحوكمة.

واستعرض اشبال النادي لعبة الكاراتيه ومهاراتهم وتم تكريمهم لحصولهم على الحزام الاصفر من الاتحاد السعودي للكاراتيه.

وفي الختام تم تكريم محافظ عفيف على تشريف الحفل وكذلك تكريم رئيس النادي من قبل لاعبي واعضاء مجلس الادارة وتم تسليم مكافأة الصعود لجميع اللاعبين والجهاز الفني والطبي.

وثمن محافظ عفيف هذه الجهود المبذولة التي تكللت ولله الحمد بالصعود وتصدر المجموعة الرابعة مطالبهم ببذل الجهود وتقديم مستويات عالية وتحقيق الانجازات خلال الدوري القادم في الدرجة الثانية متمنياً للجميع التوفيق والنجاح .