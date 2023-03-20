للرجال والنساء.. #وظائف_شاغرة في #جامعة_نجران

أعلنت جامعة نجران، اليوم، توفر وظائف بنظام العقود والتعاون، رجالًا ونساءً، للفصل الدراسي الثالث من العام الجامعي 1444هـ، وذلك لحملة الماجستير للتدريس في تخصصات المحاسبة، وإدارة الأعمال بالكلية التطبيقية في شرورة.

واشترطت الجامعة على المتقدم أن يكون سعودي الجنسية، حاصلًا على درجة الماجستير مع معادلتها في حال كانت من جامعة خارجية، إضافة إلى اجتياز المتقدم للاختبار العلمي الذي يجريه القسم المختص وبدرجة لا تقل عن 60%، واجتياز المقابلة الشخصية، مع الحصول على موافقة من جهة عمل الموظف في القطاعين الحكومي والخاص.

وحددت الجامعة المستندات المطلوبة التي تتمثل في صورة مصدقة من المؤهل المطلوب، وصور معتمدة من المعادلات في حال كان المؤهل من خارج المملكة، وكذلك من الخبرات الأكاديمية إن وجدت، وصورة الهوية الوطنية سارية المفعول، على أن ترفع عبر البريد الإلكتروني للكلية التطبيقية بشروره: «[email protected]».

وبينت أن التسجيل سيستمر لمدة 4 أيام، وستُستبعد الطلبات الناقصة وتعد لاغية، أو الواردة بعد تاريخ التقديم الموضح أعلاه، كما لا تقبل المستندات مناولة.