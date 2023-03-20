مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند 10218 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، اليوم، مرتفًعا 60.39 نقطة، ليقفل عند مستوى 10218.12 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 4.5 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 178 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 111 شركة ارتفاعًا في قيمتها. فيما أُغلقت أسهم 95 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: «ثمار، والإنماء طوكيو م، وعلم، ودار الأركان، وأنابيب الشرق» الأكثر ارتفاعًا. أما أسهم شركات: «بن داود، والنهدي، ومجموعة الخليج للتأمين، والإنماء ريت الفندقي، وجبل عمر» فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، مع تراوح نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.91 و 2.96%.

وجاءت أسهم شركات: «أمريكانا، والأهلي، ودار الأركان، والإنماء، وثمار» الأكثر نشاطًا بالكمية، وأسهم شركات: «الأهلي، والراجحي، وأمريكانا، وثمار، وسابك للمغذيات الزراعية» هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية «نمو» منخفضًا 8.83 نقاط، ليقفل عند مستوى 18968.30 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 44.1 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 800 ألف سهم.