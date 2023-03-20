آيس كريم وفطائر وباندا.. هدايا غريبة متبادلة بين الرئيسين الروسي والصيني

كشف تقرير روسي عن مجموعة من الهدايا الغريبة المتبادلة بين كل من الرئيس الروسي فيلادمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ.

ونشرت صحيفة «كومسومولسكايا برافدا» قائمة بأبرز هذه الهدايا، بالتزامن مع زيارة «شي» إلى موسكو، التي بدأت اليوم الاثنين، وتستمر حتى الأربعاء المقبل، بدعوة من «بوتين».

وأوضحت أنه «خلال اجتماع مع بوتين، صرح رجال أعمال صينيون بأن الصينيين يحبون الآيس كريم الروسي، لذا عام 2016، في قمة مجموعة العشرين، قدم بوتين للرئيس شي علبة كاملة من الآيس كريم».

بعد ذلك بعامين، تلقى «بوتين» من «شي» آلة موسيقية شعبية صينية تدعى «غوتسين»، بجانب تمثال «بورتريه» شخصي.

وخلال زيارة للرئيس الصيني إلى روسيا، وأثناء تجواله في جزيرة «روسكي»، تم إعداد فطائر روسية تقليدية، وأكلاها الزعيمان مع «كافيار» وقدح من «الفودكا».

وفي عام 2019، أحضر شي جين بينغ إثنين من «الباندا» إلى روسيا

وفي إفادة صحفية صادرة يوم الجمعة الماضي، قال مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية إنه «من المزمع هذه المرة أيضا تبادل الهدايا. لن تكون باهظة الثمن، لكنها رمزية».