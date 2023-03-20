بقوة 5 أو 6 ريختر.. منظمة دولية تحذر من #زلزال بحلول الأربعاء المقبل #عاجل

حذرت منظمة "SSGEOS" المعنية بشؤون هندسة الكواكب، من إمكانية حدوث ببعض الأنشطة الزلزالية، خلال الأيام القليلة القادمة، في حدود بعد غد الأربعاء الموافق 22 مارس الجاري، مشيرة إلى أن هذا الزلزال سيكون في حدود 5 أو 6 درجات على مقياس ريختر.

وكتبت المنظمة عبر حسابها الرسمي في "تويتر": "تتسبب الهندسة القمرية في بعض النشاط الزلزالي الأقوى في الأيام المقبلة، ومن المحتمل أن تصل قوتها إلى 5 إلى 6 درجات، خاصة في حوالي 22 مارس".

يذكر أن هذه الهيئة تتبع العالم الهولندي فرانك هوغربيتس، الذي اشتهر بتنبؤاته حول الزلازل خلال الفترة الماضية.