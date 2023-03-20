ربط إدارات #التعليم بالمحافظات بإدارات المناطق.. واستثناء 3 محافظات  

أصدر وزير التعليم يوسف البنيان، اليوم، قراراً بربط جميع إدارات التعليم في المحافظات بالإدارات العامة للتعليم بمناطق المملكة.

واستثنى لقرار الإدارات العامة للتعليم بمحافظات جدة والطائف والأحساء، حيث استمر الارتباط الإداري بالوزارة.

واشترط القرار ألا يخل ذلك بتزويد كل منهم الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة في نطاق كل منهم بما يلزمها من متطلبات لإمارات المناطق ومجلس المنطقة.

وبهذا القرار يتولى مدير عام التعليم بالمنطقة الإشراف على جميع إدارات التعليم في المحافظات بمنطقته، وله على سبيل الاختصاص توقيع قرارات تكليف مديري التعليم في إدارات التعليم بالمحافظات المرتبطة به بعد موافقتنا، ممن تنطبق عليهم الشروط والضوابط المعتمدة، وبما يتفق والأنظمة واللوائح.

وتوجه جميع المخاطبات من إدارات التعليم بالمحافظات إلى إدارات التعليم بالمناطق، وإذا استدعى الأمر الرفع إلى الوزارة بشيء، فيكون من خلال إدارات التعليم بالمناطق والإدارات العامة للتعليم بالمحافظات.

ويأتي ذلك من منطلق اهتمام وزارة التعليم بتحقيق مستهدفات برنامج تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ في "تنمية القدرات البشرية" من خلال " تعزيز قيم الإتقان والانضباط وتحسين مخرجات التعليم الأساسية " والعمل على كل ما من شأنه تطوير قطاع التعليم، ولما يقتضيه ذلك من إعادة ترتيب الهيكلة الإدارية لإدارات التعليم بالمحافظات والمناطق بما يتفق والنظام، وبما يعزز تجويد قدرات الإدارات التعليمية، والرفع من مخرجات التعليم.