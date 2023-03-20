هيئة الغذاء والدواء: المشروبات السكرية غير صحية.. وشرب الماء بكثرة في السحور لا يفيد

أكد مشعل المطيري، المدير التنفيذي للرصد وتقييم المخاطر بهيئة الغذاء والدواء، أن المشروبات السكرية آمنة لكنها غير صحية.

وقال في مقابلة تلفزيونية خلال برنامج "يا هلا" المذاع على قناة "روتانا خليجية"، إن المشروبات السكرية أمنة لأنها لا تحتوى على مكونات خطر كميائية أو فيزيائية وتجيزها هيئة الغذاء والدواء.

وأضاف أنها تعبتر صحية لأن مكوناتها عبارة عن كميات كبيرة من السكريات، مشيرا إلى إلزام الشركات بكتابة كمية السكر على غلاف المنتج.

وأوضح المطيري أن شرب الماء بكثرة أثناء السحور فقط لا يفيد؛ والأفضل توزيع الماء على الفترة بين الإفطار والسحور.