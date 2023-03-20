المحادثات بين الرئيس الروسي ونظيره الصيني بدأت قبل 4 ساعات وما زالت مستمرة

أعلن الكرملين، أن المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الصيني شي جين بينغ، بدأت قبل 4 ساعات وما زالت مستمرة.

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "إنه تم اتخاذ خطوات مهمة لتطوير العلاقات بين روسيا والصين على مدار السنوات العشر الماضية، مشيرا إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين ليصل حاليا إلى 185 مليار دولار.

وأضاف الرئيس الروسي، خلال اجتماع مع الرئيس الصيني شي جين بينج، اليوم الاثنين بالكرملين:"التقينا قبل 10 سنوات بالضبط، وقمتم بأول زيارة لكم إلى روسيا كرئيس لجمهورية الصين الشعبية خلال هذه المدة، واتخذنا خطوات مهمة لتطوير علاقاتنا".