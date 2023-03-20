أحد يعلن إشهار المدرب #بورقا_دانيلو إسلامه

أعلن نادي أحد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إشهار مدرب الفريق الروماني بورقا دانيلو إسلامه

قال النادي السعودي في بيانه: "أعلن الروماني بورقا دانيلو المدير الفني لفئة براعم 15 لكرة القدم بنادي أحد اعتناقه الدين الإسلامي اليوم الإثنين، إذ نطق "الشهادتين" داخل قاعة المركز الإعلامي بالنادي، وسط حضورممثل مكتب جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمنطقة المدينة المنورة سعادة الأستاذ حيان بن مثنى اليافعي".

وأضاف البيان الرسمي: من جانبه وجه دانيلو" شكره للجميع ولإدارة النادي وكافة منسوبيه، مبديًا سعادته بالانضمام إلى الأسرة الإسلامية، متمًا حديثه: أبعث كل الحب لجميع من هنأني.

ويلعب نادي أحد الدوري السعودي الدرجة الثانية، ويحتل المركز الثالث عشر برصيد 30 نقطة بعد مرور 25 جولة من عمر البطولة السعودية.