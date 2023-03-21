فيديو.. ضبط مواطنة برفقة 3 أطفال تمارس #التسول أمام أحد #المساجد بالقصيم #عاجل

تواصل الجهات الأمنية حملاتها الميدانية المكثفة في كافة مناطق المملكة، لرصد المتسولين وضبطهم، بمنطقة القصيم.

وأوضح "الأمن العام "في مقطع فيديو نشره على حسابه بـ"تويتر"، أنه تم رصد وضبط مواطنة برفقة 3 أطفال، يقومون بالتسول واستعطاف المصلين داخل أحد المساجد، وأثناء خروج المصلين.

كما تم ضبط مقيم من الجنسية الباكستانية يقوم بالتسول واستعطاف المصلين داخل أحد الجوامع، كما تم ضبط مخالفة لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية تقوم بالتسول أمام أحد الجوامع.