بعد 3 سنوات من ظهور الجائحة.. “#بايدن” يكشف السرية عن منشأ “#كورونا”

أصدر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قانوناً يرفع السرية عن معلومات استخبارية حول وجود روابط محتملة بين ظهور "كوفيد 19"، ومختبر في مدينة ووهان الصينية.

وشدّد "بايدن" في بيان على ضرورة التوصل إلى منشأ كوفيد-19 "بما في ذلك روابط محتملة مع معهد ووهان لعلم الفيروسات".، مضيفاً :"سترفع إدارتي السرية وستنشر أكبر قدر ممكن من المعلومات".

وكان مجلس النواب الأمريكي حيث الغالبية جمهورية أقرّ بالإجماع مشروع القانون بعد توافق واسع النطاق مع الديمقراطيين.

وكانت الجائحة أحدثت شرخاً كبيراً بين الحزبين الرئيسيين في الولايات المتحدة سواء حول التلقيح أو تدابير الوقاية.

وفي مارس الحالي قال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" كريستوفر راي إنّه "من المحتمل جدّاً" أن يكون سبب الجائحة تسرّباً من مختبر في ووهان، وذلك بعد يومين من فرضية مماثلة قدّمتها وزارة الطاقة الأمريكية.