عناق واحتضان وبكاء.. زوج يحتفل بتخرج زوجته من #معهد_التدريب_الأمني النسائي (#فيديو)

عبر زوج عن فرحته بتخرج زوجته من معهد التدريب الأمني النسائي أمس باحتضانها وتقبيلها ، معبرا عن فرحته الغامرة.

ووثقت قناة " العربية" فرحة الزوج بنشر فيديو لهما، حيث نال المقطع إشادة واسعة للمغردين على "تويتر".

وقال أحد المغردين :" ما شاء الله تبارك الله الله يسعدهم ويوفقهم ويخليهم لبعض دايم ذخر وعز وفخر وسند"، فيما قال آخر: "الله يخليهم لبعض".

فيما قال آخر:" ربي يحفظكم وكل التوفيق لها ولزميلاتها في خدمة الوطن الغالي".

حفلة التخرج

الجدير بالذكر ، أنه تحت رعاية صاحبِ السموِّ الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، شهد مدير عام كلية الملك فهد الأمنية اللواء الدكتور علي بن عبدالرحمن الدعيج أمس حفل تخريج الدورة التأهيلية للفرد الأساسي الرابعة (نساء) بكلية الملك فهد الأمنية.

وحصلت المتدربات على جميع البرامج العسكرية والمهارات من خلال الإمكانات المتطورة في معهد التدريب النسائي الأمني. وأكدَ الخريجات جاهزيتهن للانضمام لميادين العز والشرف لخدمة الدين ثم الملك والوطن.

وأكد اللواء الدعيج أن كلية الملك فهد الأمنية قدمت للخريجات برامج أمنية ذات كفاءة عالية واحترافية فائقة وفق أحدث أساليب التعليم والتدريب للملتحقات في هذه الدورة، حيث نَفَّذْنَ عددًا من الفرضيات، منها الدفاع عن النفس، الرماية، وعرض الفصيل الخاص.