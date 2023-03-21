“#حساب_المواطن”: “التابع” يتحول إلى “#غير_مؤهل” في هذه الحالة #عاجل

كشف برنامج" حساب المواطن" عن إجراء يؤدي إلى تحويل التابع إلى "غير مستقل".

وأبان في رده على استفسار أحد المغردين على "تويتر"، عبر حساب "خدمة المستفيدين" أن التابع يتحول إلى "غير مؤهل " في حساب "رب الأسرة" عند قبوله كفرد مستقل للحصول على الدعم.

وأشار إلى أنه يمكن لـ"رب الأسرة" حذف التابع عن طريق حسابه بالدخول على (تفاصيل الطلب، بيانات التابعين )، وبعدها يتم الضغط على حذف التابع ثم أيقونة "حفظ".

على جانب آخر، قال برنامج حساب المواطن، إنه في حال قيام المستفيد بحذف حسابه بالبرنامج عن طريق الخطأ، فإنه يمكنه التسجيل مجددا لكن بعد مرور 30 يومًا، من خلال عدة خطوات بسيطة.