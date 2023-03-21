الأرصاد ينبه أهالى #عسير و #حائل: عوالق ترابية ورياح حتى المساء

أصدر المركز الوطني للأرصاد، إليوم الثلاثاء، تنبيه لسكان عسير وحائل بشأن عوالق ترابية ورياح حتى المساء

أتربة مثارة على حائل

نبّه المركز الوطني للأرصاد من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة حائل اليوم، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة العاشرة مساءً.

عوالق ترابية في عسير

وأصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً عن تكون عوالق ترابية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة، تدنٍ في مدى الرؤية، تشمل محافظات بيشة وتثليث وطريب والعرين، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبين المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ ٦ مساءً.