‏” #الفلك_الدولي”: رؤية هلال #رمضان الليلة مستحيلة في جميع دول العالم الإسلامي

قال مركز الفلك الدولي، إنه تم رصد هلال آخر شهر شعبان قبل قليل، لافتا أن رؤية هلال رمضان الليلة مستحيلة في جميع دول العالم الإسلامي.

ورصد الفلك الدولي هلال آخر الشهر الشهر شعبان 1444هـ وذلك كما تم تصويره نهارا قبل قليل من أبوظبي، بواسطة مرصد الختم الفلكي التابع لمركز الفلك الدولي، وقت التصوير الثلاث 11 مارس 2023م الساعة 10:45 صباحا بتوقيت الإمارات. بعد القمر عن الشمس 7.1 درجة.

ويبدو الهلال بصعوية بسبب الأحوال الجوية والعائمة حزنيا - تصوير المهندس محمد عودة والمهندس أنس محمد

وأوضح أنه تم التقاط الصورة باستخدام تقنية التصوير الفلكي والصورة هي لهلال شهر شعبان وليس هلال شهر رمضان علما بأن رؤية هلال شهر رمضان اليوم الثلاثاء مستحيلة من جميع دول العالم الإسلامي.