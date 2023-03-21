وصلت لطريق مسدود.. تفاصيل جديدة في تجديد #ميسي مع #باريس_سان_جيرمان

كشفت تقارير صحفية عالمية، تفاصيل جديدة في مستقبل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، مع نادي العاصمة الفرنسية، وخاصة مع اقتراب انتهاء عقده خلال نهاية الموسم الحالي.

ومن المقرر، أن ينتهي عقد ميسي مع باريس سان جيرمان فريقه الحالي في شهر يونيو المقبل، دون التوصل لاتفاق بتمديده، كما أشارت التقارير إلى أن المفاوضات حاليًا وصلت إلى طريق مسدود.

وأكدت صحيفة ذا أثلتيك، أن ملف تجديد ميسي مع باريس سان جيرمان أصبح معلقًا، وذلك لعدم تفضيل اللاعب للمشروع الرياضي الخاص بفريق العاصمة الفرنسية، ولا سيما مع الخروج لموسمين متتالين من دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا، إلى جانب هجوم جماهير الفريق عليه وصافرات الاستهجان التي حدثت ضده في المباراة الأخيرة.

وأضافت الصحيفة أن ميسي يضع المشروع الرياضي كأولوية في وجهته المقبلة، حيث يرغب في الانتقال إلى فريق قادر على المنافسة، مما جعل عملية تمديد عقده مع باريس سان جيرمان معلقة ومتوقفة الآن، حيث لا يعرف النجم الأرجنتيني تفاصيل المشروع الرياضي.