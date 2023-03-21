‏‎#الإحصاء تنفذ مسح دخل وإنفاق الأسرة

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، عن تنفذ مسح دخل وإنفاق الأسرة بهدف حساب متوسط دخل وإنفاق الفرد والأسرة.

وأوضحت أن مسح دخل وإنفاق الأسرة، أحد المسوح الميدانية العينية الأسرية التي تجرى في مجال الإحصاءات الاجتماعية وتوفر بيانات عن الدخل وأنماط الإنفاق في المجتمع وأثر العوامل الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية على الأسرة.

أهم أهداف المسح

التعـرف علـى أنمـاط الإنفاق فـي المجتمع وأثــر التغيـرات الديموغرافيـة والاجتماعية والاقتصادية

وتوفير بيانات عن دخل وإنفاق الأسر حسب خصائصهم السكانية والسكنية وحساب متوسط الدخل السنوي للأسرة والفرد وبيان علاقته بالعوامل الاقتصادية والاجتماعية.

وبيان توزيع الأفراد والأسر حسب فئات الدخل والإنفاق .

التعرف على التغير في الإنفاق المُصاحب للتغير النسبي في الدخل.

وتوفير بيانات تفصيلية عن الدخل والإنفاق لغايات حساب مؤشرات الفقر

وتوفير بيانات الاهميات النسبية للسلع في سلة المستهلك والتي تستخدم في إعداد الرقم القياسي لتكاليف المعيشة

وتوفير البيانات اللازمة للحسابات القومية المتعلقة بالاستهلاك النهائي والدخل لقطاع الأسر المعيشية

ودعم المشاريع ذات العلاقة بدخل وإنفاق الأسر (على سبيل المثال: المساعدات الاجتماعية، الإنماء الاجتماعي، شؤون الأسرة) واي مشاريع ذات علاقة بالأسرة

إعداد مؤشرات اجتماعية (مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، مؤشرات التنمية البشرية، وغيرها من المؤشرات الدولية).

دخل الأسرة المعيشية :

هو جملة الدخل النقدي والعيني المتجمع من دخول جميع أفراد الأسرة ذكوراً وإناثاً (بغض النظر عن العمر)، والذي يتاح للأسرة الإنفاق منه على أوجه الإنفاق المختلفة أو ادخاره وتشمل كل من :

الرواتب والأجور.

دخل العاملين لحسابهم الخاص.

دخول الإيجارات.

دخـول الممتلكات .

الدخل من الحوالات الأخرى

إنفاق الأسرة المعيشية :

هو قيمة ما ينفقه جميع أفراد الأسرة خلال فترة الإسناد الزمني مقابل الحصول على السلع، والخدمات (الاستهلاكية وغير الاستهلاكية)، سواء كان هذا الإنفاق يتعلق بالأسرة مثلا: الإنفاق على الطعام، أو المسكن، أو الكهرباء أو اقتناء السلع المعمرة، أو ما يتعلق بإنفاق أفرادها كالإنفاق على الملابس أو الأدوات الشخصية، ونحو ذلك.

إنفاق استهلاكي :

إنفاق الأسرة المعيشية بعد استبعاد الإنفاق غير الاستهلاكي كالإنفاق على شراء المباني والأراضي، وأقساط القروض العقارية، ومهر الزواج، والسلف والهدايا المقدمة للآخرين، وتحويلات المعولين وغيرها