توضيح من #الأرصاد بشأن تحري #هلال_رمضان (فيديو)

نشر المركز الوطني للأرصاد «فيديو معلوماتي» عن حالة الطقس في المملكة قبيل ساعات من تحري هلال رمضان.

وذكر «الأرصاد» تعليقاً على الفيديو، عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «لا ظواهر جوية .. سماء المملكة صافية لتحري هلال رمضان».

وتستطلع المحكمة العليا رؤية هلال شهر رمضان المبارك، مساء اليوم الثلاثاء 29 شعبان 1444 ه (حسب تقويم أم القرى) الموافق 21 مارس 2023، وذلك بعد دعوتها عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية الهلال.