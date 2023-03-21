الأخبار المحلية

توضيح من #الأرصاد بشأن تحري #هلال_رمضان (فيديو)

21 مارس 2023 · < 1 minute
رؤية هلال
رؤية هلال

نشر المركز الوطني للأرصاد «فيديو معلوماتي» عن حالة الطقس في المملكة قبيل ساعات من تحري هلال رمضان.

وذكر «الأرصاد» تعليقاً على الفيديو، عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «لا ظواهر جوية .. سماء المملكة صافية لتحري هلال رمضان».

وتستطلع المحكمة العليا رؤية هلال شهر رمضان المبارك، مساء اليوم الثلاثاء 29 شعبان 1444 ه (حسب تقويم أم القرى) الموافق 21 مارس 2023، وذلك بعد دعوتها عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية الهلال.

 

 

 