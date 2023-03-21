بأكثر من 7 ملايين ريال.. تدشين #برامج_الخير لتوزيع سلال غذائية وتمور في مختلف مناطق #السعودية (صور)

دشّن الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، أمير منطقة حائل، اليوم، حملة «برامج الخير» المختصة بتأمين السلال الغذائية والتمور للمستفيدين في جميع مناطق المملكة، والتي تكفلت بها أوقاف الشيخ صالح عبد العزيز الراجحي بالتعاون مع الجمعيات الخيرية.

وأطلع أمير حائل على مجسمات ومعلومات المشاريع الخيرية، مُستمعاً إلى شرح موجز من الأمين العام لإدارة الأوقاف، عبد السلام بن صالح الراجحي، عن «برامج الخير»، في الحملة التي تشمل برنامج «دفء وغذاء»، وبرنامج «توزيع التمور»، وتهدف إلى تأمين السلال الغذائية والتمور للأسر المحتاجة في جميع مناطق المملكة.

وأوضح أن برنامج «توزيع التمور» يستهدف 250 جمعية خيرية في كل مناطق المملكة لتوزيع (548,196) كيلو من التمور، بينما يستهدف برنامج السلال الغذائية «دفء وغذاء» 282 جمعية خيرية في جميع مناطق المملكة لتوزيع (30,864) سلة تحوي المواد الغذائية، مبيناً أن التكلفة الإجمالية لتنفيذ حملة «برامج الخير» لهذا العام بلغت 7 ملايين و757 ألف و875 ريالاً.

وأشار إلى دعم القيادة الرشيدة - أيدها الله - في توسيع دائرة «برامج الخير» وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030، مشيداً بجهود أوقاف الشيخ صالح عبدالعزيز الراجحي، والتي «تبتغي ماعند الله من النعم التي تستحق الشكر للمولى القدير، وتمد يد العون والمساعدة لهذه الفئات التي تحتاج إلى مثل هذه اللمسات الإنسانية من مجتمعنا المسلم والمتكاتف».

وقدّم الأمين العام لإدارة الأوقاف الشكر للقيادة الرشيدة - أيدها الله - على دعم القطاع غير الربحي وبرامجه المتنوعة التي يقدمها داخل المملكة وخارجها، مثمناً لأمير منطقة حائل تدشين هذه الحملة ودعم انطلاقتها.

وأفاد بأن حملة «برامج الخير» تهدف إلى تجسيد قيم ومبادئ التراحم والتعاطف والتكافل الاجتماعي من خلال مساعدة الأسر المحتاجة وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم، وذلك عبر المشاركة الفاعلة من قبل إدارة الأوقاف في مساندة جهود الجهات الحكومية والجمعيات الخيرية في تقديم الدعم والمساعدة للأسر المحتاجة.

وكشف «الراجحي» أن إدارة الأوقاف قدمت ‏في الأعوام السابقة وهذا العام (201,116) سلة غذائية و (16,612,000) كيلو من التمور، بقيمة إجمالية بلغت (141,788,884) ريالاً، وبلغ عدد المستفيدين من حملة «برامج الخير» حتى هذا العام (18,706,696) مستفيداً، بالتعاون مع الجمعيات الخيرية في جميع مناطق المملكة، داعياً المولى الكريم أن يديم على بلادنا عزها ورخاءها وأمنها واستقرارها.