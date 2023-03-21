وزیر الاتصالات وتقنیة المعلومات یتفقد مركز “تمكین” لتطویر التطبیقات في القصیم

تفقد الوزیر م.عبدالله السواحه، وزیر الاتصالات وتقنیة المعلومات مركز "تمكین" لتطویر التطبیقات في منطقة القصیم، وأطلع معالیه على سیر العمل بالمركز، منوھاً بمبادرات منظومة الاتصالات وتقنیة المعلومات لتطویر القدرات البشریة والریادة الرقمیة، تماشیًا مع الركائز الأساسیة لرؤیة المملكة ٢٠٣٠ الطموحة.

تؤكد ھذه الزیارة التفقدیة حرصه على سیر العمل، واطلاعه على الآلیة المتبعة في تمكین للتقنیات لبناء القدرات الوطنیة في مجال ھندسة البرمجیات في فرعھا بالقصیم حیث یعمل موظفي الشركة في الفرع لتطویر برامج الشركة المستدامة لعملائھا من خلال الاستفادة القصوى من البرامج مفتوحة المصدر وتطویر منتجات الشركة المختلفة والتي كان آخرھا منتج "نوّرت" والذي یعنى بتنظیم آلیة الحضور والانصراف للموظفین باختلاف طبیعة عملھم داخل المباني أو خارجھا.

وفي الختام قدم الرئیس التنفیذي الدكتور محمد الشیبي شكره لوزیر الاتصالات وتقنیة المعلومات على زیارته والدعم المقدم لتطویر الكفاءات الوطنیة من أبناء وبنات الوطن وتحفیز الوزارة المستمر لتصبح المملكة بیئة رقمیة محفزة للابتكار في التقنیات الأساسیة والناشئة والارتقاء في جمیع مجالات البرمجة