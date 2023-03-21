«وفقاً للمعطيات العلمية».. #المرصد_الفلكي يكشف: هذا أول أيام #رمضان (فيديو) #عاجل

نقل برنامج «صباح السعودية» على قناة «السعودية» صورة حية للعمل داخل المرصد الفلكي في حوطة سدير بالرياض، مع ترقب العالم الإسلامي بأكمله لرؤية هلال شهر رمضان المبارك، مساء اليوم الثلاثاء.

وقال عبد الله الخضيري، الخبير في عالم الفلك بالمرصد، إن المرصد الفلكي في حوطة سدير يصدر بيانات عن بدايات الأهلة على مدار العام وليس رمضان وحده، وينشرها عبر موقعه الإلكتروني على شبكة الإنترنت أو عبر موقع «تويتر».

وأضاف «الخضيري»: «العالم يستطلع هلال شهر رمضان مساء اليوم الثلاثاء الموافق 29 شعبان، وشعر شعبان ثبت شرعاً دخوله، وأعلنت المحكمة العليا أن يوم الثلاثاء هو غرته».

وبَين أن «أم القرى وضعت شرطين لدخول الشهر القمري، هما أن يغرب الهلال بعد غروب الشمس، وأن يحدث الاقتران قبل غروب الشمس»، مضيفاً: «حسب المعطيات العلمية، حدوث الاقتران سيكون في الثامنة و23 دقيقة مساء اليوم، وغروب الهلال سيكون في الخامسة و49 دقيقة، بينما غروب الشمس في الخامسة و9 دقائق».

وتابع: «غروب الهلال سيسبق 10 دقائق عن الشمس، والعبرة في الرؤية بعد المغرب، والمعني بتحديد دخول الشهر هي المحكمة العليا، التي من اختصاصاها أن تعلن مساء اليوم أو حسب ما تراه وفقاً لما يرد إليها من لجان الرصد».

وأكد أنه «حسب المعطيات العلمية، هلال رمضان ليس موجوداً اليوم على الأفق، وبالتالي الاحتمالية العلمية أن تكون غرة رمضان يوم الخميس، ولكن لا نجزم بذلك حتى تعلن المحكمة العليا».

وعن الأجهزة التي يستخدمونها في المرصد الفلكي، قال إن «جامعة المجمعة وفرت كل ما نحتاجه، ولدينا أجهزة مختلفة الأحجام والأنواع من 4 إلى 16 بوصة، ونستخدم أغلبها في المرصد أثناء رصد الهلال، إلى جانب كاميرات احترافية جاهزة للرصد مساء اليوم».