«درجة حرارة 40».. #الأرصاد يكشف حالة الطقس المتوقعة في #رمضان (فيديو) #عاجل

كشف محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، حالة الطقس المتوقعة على مختلف مناطق المملكة في بداية شهر رمضان.

وقال «العقيل» في مداخلة مع قناة «الإخبارية»: «نتوقع أن تكون الأجواء مائلة للاستقرار يومي الخميس والجمعة».

وأضاف: «هناك حالة جوية ابتداءً من يوم السبت تؤثر على مناطق المملكة، وتتضمن هطول متوسط إلى غزير للأمطار، بدءاً من منطقة تبوك والمناطق الجنوبية والمرتفعات، وتشمل الرياض في منتصف الأسبوع المقبل».

وأضاف: «بمعنى آخر، بداية شهر رمضان نمبشرة بهطول أمطار على كثير من مناطق المملكة. لكن لا يُمنع وجود نشاط للرياح وأتربة مثارة وعواصف رملية بسبب السحب الركامية الرعدية والريح الهبطة منها، لكن في المجمل ستكون بداية خير بهطول الأمطار».

وأفاد بأن أكثر المناطق التي تشهد تشكل سحب وهطول أمطار: تبوك والمدينة المنورة والقصيم والرياض والمنطقة الشرقية والشمالية الشرقية، وأكثر المناطق نصيباً في هطول الأمطار: عسير والباحة ومرتفعات شرق مكة المكرمة.

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة، قال محلل الطقس: «يصادف العشرة أيام الأولى من شهر رمضان المبارك نهاية شهر مارس وبداية أبريل، وسيميل الطقس في بداية الشهر للاعتدال، وستكون الأجواء مائلة للبرودة نوعاً ما في المساء، خاصة في مناطق شمال المملكة».

واختتم «في نهاية شهر رمضان سترتفع درجات الحرارة خاصة الصغرى، في كل من مكة والمدينة المنورة، وقد تلامس وقتها 40 درجة مئوية كعظمى».