ضبط 61 مخالفًا ارتكبوا مخالفات رعي في #محمية_الملك_عبدالعزيز

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، 61 مخالفاً لنظام البيئة، 48 مواطناً، و 12 مقيمًا من الجنسية السودانية، ومقيم من الجنسية الباكستانية، ارتكبوا مخالفات رعي (1,449) متناً من الإبل، و(975) رأساً من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، ومحمية شرعان، ومحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، ومحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية ومحمية الملك سلمان الملكية.

وأكد المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي، تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مؤكداً أن عقوبة مخالفة الرعي (500) ريال لكل متن من الإبل، وعقوبة رعي الأغنام غرامة تصل إلى (200) ريال لكل رأس.

وحث على الإبلاغ عن أي مخالفة تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.