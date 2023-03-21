الدوري_الانجليزي.. توقف استثنائي لإفطار اللاعبين المسلمين في المباريات خلال رمضان

كشفت شبكة "سكاي سبورتس" عن قرار هام قد تم اتخاذه من قبل لجنة الحكام برابطة الدوري الإنجليزي الممتاز والدرجة الأولى الإنجليزية قبل بداية شهر رمضان المبارك.

ويستطلع هلال شهر رمضان المبارك مساء اليوم الثلاثاء، من أجل تحديد موعد بدء الشهر الكريم في العالم بأكمله ولكن هناك طلب توجهت به لجنة الحكام للحكام في المباريات التي ستقام ليلًا في تلك الفترة.

وطُلب من الحكام السماح للاعبين بالإفطار خلال المباريات المسائية خلال شهر رمضان المبارك وسمحوا بفترة توقف طبيعية لأي لاعب أو شخص مسلم صائم قبل استئناف المباراة. من المتوقع أن يصوم العديد من اللاعبين في بطولتي الدوري الإنجليزي الممتاز والدرجة الأولى وعلى رأسهم جناح ليفربول ومنتخب مصر، محمد صلاح، بجانب رياض محرز في مانشستر سيتي ونجولو كانتي في تشيلسي.

سيحتاج اللاعبون المسلمون إلى الإفطار بمجرد غروب الشمس، وبالتالي، فبعض منهم سيضطر للإفطار خلال المباريات حين يأذن المغرب في إنجلترا، وبالتالي، سيسمح لهؤلاء اللاعبين وجميع الأشخاص الصائمين بالإفطار أثناء المباريات من خلال تناول السوائل والمكملات الغذائية.

هذه ليست المرة الأولى التي ستتوقف فيها المباريات للسماح للاعبين من أجل الإفطار، فقد حدث الأمر في مباراة ليستر سيتي وكريستال بالاس في شهر رمضان بالعام الماضي بعد اتفاق الناديين مع الحكم جراهام سكوت ليفطر الثنائي ويسلي فوفانا وشيخو كوياتي بالإفطار أثناء المباراة.