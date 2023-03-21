“تعليم الرياض” ينظم ورشة عمل عن برنامج يسير لذوي الذكاء الحدي

برعاية مدير عام التعليم بمنطقة الرياض نظمت إدارتا التربية الخاصة (بنين وبنات) ورشة عمل عن:"معالجة وتطوير برنامج يسير التعليمي لذوي الذكاء الحدي" بحضور مدير عام التربية الخاصة في وزارة التعليم الدكتورة حصة آل مشعان ومساعد مدير عام ⁧‫تعليم الرياض‬⁩ للشؤون التعليمية -بنين الأستاذ عبدالله الغنام ومساعد مدير عام ⁧‫تعليم الرياض‬⁩ للشؤون التعليمية -بنات الأستاذة فتح العرفج.

وافتتحت الورشة بكلمة لمساعد مديرعام تعليم الرياض للشؤون التعليمية -بنين الأستاذ عبدالله الغنام أكد أهمية مثل هذه الورش واللقاءات في تنشيط المعرفة وزيادة الخبرات وتجديد المعلومات خاصة فيما يتعلق بتعليم وتطوير البرامج المتعلقة بطلاب التربية الخاصة.

ثم ألقت الدكتورة حصة آل مشعان كلمة أشارت فيها إلى أهمية إقامة مثل هذه الورش لدراسة الطرق الكفيلة لتطوير وتنفيذ برنامج ( يسير التعليمي ) لأهميته في الميدان التعليمي مشيرةً إلى الجهود المبذولة لإنجاح البرنامج وتنظيمه ومعالجة تحدياته .

بعد ذلك استعرض الدكتور وليد السلوم والأستاذة أريج العمار تجربة تطبيق برنامج يسير التعليمي في

منطقة الرياض ثم قدّم الأستاذ صالح المعدي ورقة عمل استعرض فيها نتائج دراسة تقويم برنامج يسير التعليمي ٢٠٢١م.بعد ذلك أُتيحت حلقة النقاش مع الأستاذ سعود القباني عن برنامج يسير التعليمي وآلية تطبيقه والممارسات الخاصة بالبرنامج في الميدان التعليمي.

يذكر أن برنامج يسير التعليمي يهدف إلى تقديم خدمات التربية الخاصة لبعض الطلاب الموجودين في مدارس التعليم العام الذين لديهم انخفاض في التحصيل الدراسي في جميع المواد ويقع " ذكاؤهم " ضمن الفئة الحدية وكذلك الطلاب الذين يتلقون الخدمات في المعاهد وبرامج التربية الفكرية وتكون قدراتهم أعلى من بقية زملائهم في المعاهد والبرامج وأقل من مستوى أقرانهم في المدرسة العادية وفق منطلقات وتطلعات تؤدي الى خدمة هذه الفئة عبر برنامج تربوي يتصف بالمرونة وبمسمى يعبر عما سيقدم لهم تربوياً وتعليمياً ومهنياً وهو برنامج يسير التعليمي لذوي الذكاء الحدي .