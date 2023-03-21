بورصات_الخليج تغلق على ارتفاع مدعومة بانحسار مخاوف الأزمة المصرفية

أغلقت معظم أسواق الأسهم الخليجية على ارتفاع، اليوم الثلاثاء، مع انحسار المخاوف من حدوث أزمة مصرفية عالمية.

وتحسنت معنويات المستثمرين بفضل توقعات بأن يقلص مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" زيادة أسعار الفائدة.

وتتوقع الأسواق رفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس من جانب الاحتياطي الاتحادي الذي يبدأ اجتماعه في وقت لاحق اليوم ولمدة يومين، مقابل توقعات سابقة لزيادة 50 نقطة أساس.

وتربط معظم دول الخليج عملاتها بالدولار، وعادة ما تتبع قطر والسعودية والإمارات أي تغيير في السياسة النقدية الأمريكية، وارتفع المؤشر السعودي 1.4 بالمئة مواصلا مكاسبه لجلسة ثانية.

وأنهى مؤشر دبي خسائر جلساته السابقة وأغلق مرتفعا 1.1 بالمئة، وارتفع المؤشر مدعوما بمكاسب في جميع القطاعات، مع صعود سهم سالك للتعرفة المرورية 2.1 بالمئة وإعمار العقارية 3.9 بالمئة.

وصعد المؤشر القطري واحدا بالمئة منهيا خسائر استمرت لثماني جلسات، وسجل المؤشر مكاسب واسعة النطاق بقيادة قطاعي المالية والطاقة.

وفي أبوظبي تراجع المؤشر قليلا، مواصلا خسائره من الجلسة السابقة وسط انخفاض سهم شركة الجرافات البحرية الوطنية عشرة بالمئة وهبوط سهم أكبر مقرض في الإمارات، بنك أبوظبي الأول، واحدا بالمئة.

وخارج منطقة الخليج ارتفع المؤشر المصري للأسهم القيادية 2.7 بالمئة مواصلا مكاسب الجلسة السابقة مع صعود جميع القطاعات.