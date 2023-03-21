أول تعليق من #رونالدو بعد الانضمام لقائمة #البرتغال

علق كريستيانو رونالدو لاعب فريق النصر على مشاركته مجدداً ضمن صفوف منتخب البرتغال في المعسكر المقام حالياً تحت قيادة روبرتو مارتينيز المدير الفني الجديد لبرازيل أوروبا قبل مباراة لوكسمبورج وليشتنشتاين، فى التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2024 فى ألمانيا.

وقال كريستيانو رونالدو عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" تعليقاً على ظهوره مجدداً في قائمة منتخب البرتغالي: "سعيد جدًا بالعودة إلى منتخبنا الوطني والتمكن من تمثيل البرتغال مرة أخرى!".

وتعد هذه القائمة الأولى التى يعلنها الإسبانى روبرتو مارتينيز، الذى تولى قيادة سيليساو أوروبا لخلافة فرناندو سانتوس بعد كأس العالم قطر 2022