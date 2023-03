مقطع مروع.. شخص يشعل النار في مسن عقب خروجه من أحد مساجد #إنجلترا #عاجل

أقدم رجل على الاقتراب من عجوز بعيد خروجه من أحد المساجد في منطقة برمنغهام بوسط إنجلترا، وسار معه لحظات في الشارع، قبل أن يهم بإحراقه.

وتداول مغردون على منصة "تويتر"، مقطع فيديو يظهر ، لحظة خروج المسن وسيره على المهاجم، قبل أن يرمي عليه الأخير سائلا حارقا ويشعل النار فيه.

وأعلنت السلطات البريطانية أنّ الرجل أصيب بحروق خطيرة نتيجة الهجوم الذي وقع مساء الاثنين، مشيرة إلى أنّها أوقفت مشتبهاً به وأنّ شرطة مكافحة الإرهاب تشارك في التحقيق في هذه القضية.

Breaking news : CCTV obtained by Scarcity shows a grandad walking home from the mosque on Brixham road (Birmingham) last night before he was set on fire by a stranger. #news #fyp pic.twitter.com/WKYMmGwlci

— Scarcity News (@ScarcityStudios) March 21, 2023