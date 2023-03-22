الزكاة_والضريبة_والجمارك تحدد الفئة المستهدفة من دعم #الفوترة_الإلكترونية

قالت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ، عبر تويتر ، اليوم الأربعاء ، إن الملزمين بتقديم قوائم مالية معتمدة من محاسب قانوني فقط هم الشركات بأنواعها وفقاً لنظام الشركات.

وأضافت الزكاة والضريبة والجمارك، أنه عند عدم إعدادها لأي سبب كان يتم تقديم الإقرار وفقاً لحالة النشاط و إرفاق مستند يدعم البيانات المقدمة.

الرسوم الجمركية

وأشارت الزكاة والضريبة والجمارك ، إلى أنه يتم فرض الرسوم الجمركية على الشحنات الشخصية التي تتجاوز 1000 ريال شامل رسوم الشحن، كما تطبق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% على جميع الواردات.

الفوترة الإليكترونية

وحددت الزكاة والضريبة والجمارك الفئة المستهدفة من دعم الفوترة الإلكترونية، وهم المكلفين المسجلين في نظام ضريبة القيمة المضافة و لا تتجاوز إيراداتهم السنوية 3 مليون ريال و قاموا بشراء حل تقني في أو بعد 4 ديسمبر 2020.

وأشارت الزكاة والضريبة والجمارك ، أنه يمكن تقديم طلب دعم المكلفين من خلال حسابك من قسم الضرائب الغير مباشره -ضريبة القيمة المضافة وتعبئة نموذج الطلب وفي حال تم القبول أو الرفض سيتم ارسال رسالة نصية وبريد الكتروني، كما أن قيمة الدعم المالي تبدأ من قيمة شراء الحل التقني- غير شامل لضريبة القيمة المضافة وبحد أعلى 2500 ريال سعودي.

وأوضحت الزكاة والضريبة والجمارك أنه عند قبول الطلب ستكون قيمة الدعم رصيد دائن في حساب المكلف لدى الهيئة، ويمكن الاستفادة من مبلغ الدعم لسداد أي مستحق زكوي أو ضريبي ولا يمكن استردادها.