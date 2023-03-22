الجوازات تؤكد : #الهوية_الوطنية إلزامي للتابعين من 10 أعوام وأكثر.. و500 غرامة على #المقيم حال تأخره

أكدت الإدارة العامة للجوازات ، اليوم الأربعاء، أن الهوية الوطنية متطلب إلزامي لإصدار أو تجديد جواز السفر للتابعين من 10 أعوام فأكثر .

وأضافت الجوازات أن من لديه جواز سفر ساري الصلاحية بإمكانه السفر إلى خارج المملكة دون الحاجة لتسجيل الخصائص الحيوية في الأنظمة الآلية.

هوية مقيم

وأشارت الجوازات: " يتم إصدار هوية مقيم عبر منصة أبشر أو مقيم لصاحب العمل بعد سداد الرسوم، ويشترط وجود فحص طبي لتتمكن من إتمام الإجراء، علمًا أنه تفرض غرامة تأخير إصدار هوية مقيم بعد 90 يوم من تاريخ الدخول 500 ريال.

اسقاط العمالة آليا

وأكدت الجوازات أنه يتم إسقاط العمالة المنزلية آلياً بخرج ولم يعد بعد مرور 6 أشهر من إنتهاء صلاحية سريان التأشيرة أو بالتواصل من خلال خدمة "تواصل" عبر منصة أبشر للخدمات الإلكترونية بعد 30 يوماً من انتهاء صلاحية سريان التأشيرة.

دور الجوازات

وأشارت إلى أن دور إدارة الجوازات تنفيذ الخدمة متى وصلت الموافقات من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية و وزارة الداخلية، ثم ستستطيع إنهاء الإجراءات عبر منصة أبشر أو مقيم لصاحب العمل.